’Liever minder partijen en zetels’

CU en Volt vinden dat de Tweede Kamer uitgebreid moet worden naar 250 zetels. Als je de vergaderingen momenteel volgt, dan zie je dat alle partijen moeten worden gehoord. Kleine en zelfs eenmansfracties moeten daarom van alles op de hoogte zijn.

Mijns inziens is een verhoogde kiesdrempel broodnodig. Hierdoor zullen er minder partijen in de kamer zijn en de taken beter kunnen worden verdeeld.

Het aantal onderwerpen waarop ons kabinet moet worden gecontroleerd, blijft hetzelfde. Maar het uiten van de meningen hierover is door het aantal partijen tijdrovend.

Ondemocratisch?

Nee, niet iedereen kan zich vinden in één partij. Men moet zich scharen onder een grote paraplu.

Joke van leeuwen, Amersfoort