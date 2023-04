Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer Weer sneuvelt er een BN'er in de complotfuik van het internet

Door Kitty Herweijer

Er is weer eens een BN’er gesneuveld in de complotfuik van het internet. De maanlanding en 9/11 waren aan de beurt nadat comedian Jandino Asporaat een paar YouTube-video’s had bekeken op een vrije middag. Allemaal fake, zegt hij vanuit zijn nieuwe groepje mensen dat ’zelf onderzoek doet’.