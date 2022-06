’Eenheid in EU ver weg’

Bekijk ook: Prijsverschil benzine en diesel flink groter

Hiermee wil de Duitse regering financieel tegemoet komen aan de autobezitter. Het is een tegemoetkoming om daarmee de financiële pijn bij burgers en autobezitters te verzachten. Het Nederlands kabinet kiest ervoor om de autobezitters op de pijnbank te laten liggen met de hoge accijnzen en btw op brandstofprijzen en energie. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel Nederlanders woonachtig in de grensstreek massaal in Duitsland gaan tanken. Niet alleen een volle tank maar op de achterbank ook jerrycans met benzine.

De pomphouders in de grensregio kunnen hun deuren wel sluiten. De eenheid van Europa stopt nog steeds bij de grensovergangen.

J. Werkhoven