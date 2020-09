’Landen zelf besmettingsrisico laten bepalen’

Dit terwijl het RIVM bewezen heeft geen enkele parate kennis te hebben over de betreffende gebieden en maar iets roept om zodoende de aandacht van zijn falen af te wenden.

Neem bijvoorbeeld Griekenland. Alle eilanden staan op oranje terwijl daar minimale besmetting is en de enige echte brandhaard in Griekenland, Athene en omgeving, behoudt code geel.

Laat de regionale autoriteiten in de eurolanden zelf bepalen hoe ze ervoor staan met de besmettingen en laat de minister zich toch vooral bezighouden met wat er in haar eigen land aan de hand is. Het RIVM zou Nederland zelf code rood moeten geven omdat ze de coronaaanpak hier verprutst hebben.

Ron Olthoff

Corfu, Griekenland.