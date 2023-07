Uitslag Stelling: Klas moet mobielvrij zijn

Een stemmer wil meteen korte metten: „Waarom wachten tot januari 2024 met dit dringende advies? Meteen verbieden en wel nu.” Een andere respondent die het ook veel te laat vindt: „Typisch Nederlandse laksheid om nu pas iets te verbieden waarvan we al jaren weten dat het heel erg slecht is.”

Slechts een minderheid van de stemmers gelooft dat het dringende advies gaat helpen om de mobieltjes uit de klas te weren. Een wet maken voor het mobieltjesverbod, zoals in Frankrijk en Zweden, zou in Nederland te lang gaan duren. „Weer de zoveelste Nederlandse halfbakken oplossing. Dat eeuwige polderen, daarvan weten we toch inmiddels wel dat het niet meer werkt”, moppert een respondent. Iemand anders vindt het ’veel te vrijblijvend en een zwaktebod van de minister’.

Een stemmer van wie de kinderen in Frankrijk op school hebben gezeten: „Eerst waren de kinderen er niet blij mee, maar na een tijdje wel. De onderlinge sociale contacten gingen er op vooruit en er werd minder online gepest.”

De meesten denken dat veel scholen het dringende advies gaan opvolgen. Een meerderheid vindt dat elke school verplicht zou moeten worden om een telefoonbeleid te maken. „Het dringende advies werkt misschien een korte tijd, daarna sluipt het gebruik er weer in.” Ruim 80 procent zou zijn kind naar een school sturen die ’mobielvrij’ is. Een stemmer schetst: „Geen gechat en in de pauzes en lekker sporten op het plein of kletsen in de aula.”

Mochten scholen niet meegaan in het beleid, dan komt er wellicht toch een totaalverbod. De meeste respondenten denken dat dit er uiteindelijk wel gaat komen. Iemand meent dat ook de Tweede Kamer wel een totaalverbod kan gebruiken. „Niet om aan te zien hoe ze daar meer met hun mobiel bezig zijn dan met vergaderen.”

De smartphone hoort niet thuis in de klas, vinden vrijwel alle respondenten. De meesten zien de telefoon als de grote veroorzaker van de teloorgang van het onderwijs. Een respondent denkt dat een totaalverbod een opluchting zou betekenen voor docenten: „Leraren zijn nu de hele dag bezig met de strijd tegen de mobiel. Die energie kunnen ze beter gebruiken voor beter lesgeven.”

Iemand anders vindt de mobiel een teken van de teloorgang van de huidige maatschappij. „Het is toch triest dat je wettelijke maatregelen nodig hebt omdat mensen kennelijk niet meer beschikken over gezond verstand om zelf de juiste afwegingen te maken?” Eén stemmer vindt het onzin dat het weren van de telefoons bij de scholen wordt neergelegd. „Eigenlijk zouden ze de bedrijven moeten aanpakken die ons en onze kinderen verslaafd maken aan die apparaten.”

Een meerderheid van de stemmers gelooft niet dat het tij nog te keren is en dat er nog iets te doen is tegen de telefoonverslaving van de jeugd. Sommige respondenten stellen dat goed omgaan met je telefoon vooral een kwestie van opvoeding is. „En die ligt bij de ouders en niet bij school.” Iemand anders verwacht daar weinig van. „De ouders zijn net zo verslaafd als hun kinderen, dus waar ga je beginnen?”