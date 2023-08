’Schaf heffingen af’

Leuker kunnen we het niet maken, duurder wel.

De energieprijzen zijn ontploft. Als de accijnzen stijgen, wordt daar weer btw over geheven. Ik was ooit Hoofd IT van een scholengemeenschap. Werknemers wilden alleen overwerken als ze tijd voor tijd kregen. Uitbetaling voor overwerk kun je namelijk bijna geheel naar de belasting brengen.

Onder de kabinetten-Rutte is een chaos aan heffingen ontstaan. Draai dat maar eens terug!

R. Hak, Harmelen