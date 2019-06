’Handhavers niet meer bevoegdheden geven’

Het enkele feit dat er klaarblijkelijk te weinig politie op straat is, moet je niet oplossen door mensen in te zetten die daar niet voor zijn opgeleid. Ook wordt daarmee het idee van één nationale politie doorkruist. Op deze manier wordt in elke gemeente toch weer een soort gemeentelijk politiekorpsje opgezet. Verschil: de politie wordt door het Rijk betaald, pseudopolitie (handhavers) door de gemeente. Voor het publiek is het ook totaal niet duidelijk wat deze handhavers nu wel of niet mogen.

R. Inia, IJlst