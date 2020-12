Brief 1 ’Land opgebouwd door ouderen’

Degenen die de economie draaiende houden, de jongeren die weer jong moeten kunnen zijn. Jongeren zijn onze toekomst en dienen vooraan te staan. Zou deze lezer zich niet realiseren dat ons land is opgebouwd door de oudere generatie? Mijn mening is dat de mensen in de zorg en de meest kwetsbare mensen als eersten moeten worden gevaccineerd. De opmerking dat je vaccins niet moet verspillen aan ouderen die toch al op omvallen staan slaat nergens op en overtreft alle normen van fatsoen. Heeft deze lezer zelf geen ouders die dan ook maar achteraan moeten sluiten?

Th. Hoorens

