’Effect coronavirus zal nog lang naijlen’

Het is inmiddels klaarhelder dat het coronavirus een verwoestende uitwerking heeft. Het aantal doden is veel groter dan de cijfers laten zien omdat velen van hen niet getest zijn op het virus. Het aantal besmettingen is wereldwijd niet eens meer te tellen. Daarnaast krijgen we weer een economische crisis, die wel eens erger kon uitvallen dan de crisis in 2008 waar we nog maar net van zijn hersteld.

Maar ook dit virus wordt verslagen. Wat dat betreft heb ik het volste vertrouwen in de deskundigen die naarstig bezig zijn om een vaccin te bereiden.

Maar mocht het virus de wereld uit zijn, dan zullen we nog lange tijd geconfronteerd worden met een naijl effect.

De angst blijft lang tussen de oren zitten en hoe lang gaat het duren voordat je weer zonder angst en onbevangen naast een vreemde gaat zitten of staan in bijvoorbeeld een kroeg , maar ook in voetbalstadions, het openbaar vervoer en bij grote evenementen.

Dat naijl effect gaat toch zeker wel een paar jaar duren. Zoveel is wel zeker!

Jan Muijs, Tilburg