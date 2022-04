Geheim agent heeft al die tijd maar één doel

Premium Binnenland

Minister Yesilgöz wil meer vormen spionage strafbaar stellen

Spionage wordt in meer vormen strafbaar gesteld om te voorkomen dat Nederland ernstig gevaar loopt. Al langer waarschuwen experts voor dreiging uit onder meer Rusland. „Wat er nu in Oekraïne gebeurt laat zien dat we niet naïef moeten zijn”, zegt minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in ee...