’Zet vermogensrendementheffing voorlopig stop’

Belastingonderzoek bij bedrijf Trump: directeur op het matje geroepen bij aanklager in New York

De financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization heeft zich donderdagmorgen in alle vroegte gemeld bij het kantoor van het Openbaar Ministerie in New York. Hij en The Trump Organization bereiden zich voor op een aanklacht in verband met een omvangrijk belastingonderzoek, melden inge...