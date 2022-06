’Inhuur externen door overheid onacceptabel’

Dat vindt met name zijn oorsprong in het feit dat de overheid niet functioneert als een onderneming, maar als een bodemloze put waarbij extra kosten onbelangrijk zijn. De belastingbetaler draait daar namelijk voor op en invloed op het bedrijfsresultaat is er vanzelfsprekend niet. Niemand voelt of is blijkbaar verantwoordelijk voor de destijds ingestelde Roemernorm, die aangeeft hoeveel er aan externe werkkracht mag worden ingehuurd. Kosten worden zonder problemen jaar op jaar overschreden en daar kraait geen enkele haan naar. Men doet maar wat. De politiek staat al in een uiterst slecht daglicht en daar kan dit nog wel even moeiteloos bij. Politici hebben steeds meer lak aan het klootjesvolk en dat moet stoppen.

Jan Pronk, Beverwijk