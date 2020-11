’Tijd om rol van VAR te herzien’

Een duw lijkt op aanranding, sliding op een aanslag. De VAR moet zich bezighouden met wel of geen doelpunt, wel of geen buitenspel, niet op de millimeter met lijntjes maar duidelijk als speler die achter de laatste verdediger voordeel haalt. Voetbal is een contactsport met getrainde atleten die spelen in de hoogste versnelling met de grootst mogelijke intensiteit (behalve ADO, daar gaan ze zuinig om met de energie) en dan kan het zijn dat je hier en daar een tikkie krijgt.

Recente rode kaarten als sprekend voorbeeld. De een wordt geseponeerd en bij de andere volgt een wedstrijd schorsing. Maar ook hier wordt het als niet een echte rode kaart bestraft.

Hoogste tijd om de rol en invloed van de VAR te herzien en niet langer van invloed te laten zijn op verloop van de wedstrijd en waarbij dan achteraf wordt bepaald dat de beslissing niet correct was. Als dat de conclusie is dan heeft een club alle reden om bezwaar te maken tegen de uitslag, want met 10 tegen 11 speelt het anders dan 11 tegen 11.

G.J.H. Meijboom, Well