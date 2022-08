’We hebben een masterplan nodig’

De woningbouw in Nederland wordt ernstig gehinderd door een te trage overheid. Er zijn enorm ambitieuze plannen om de komende jaren zo’n miljoen nieuwe huizen te bouwen, maar ondertussen weten we ook dat stikstofproblematiek en het gebrek aan bouwgrond de bouw van nieuwe huizen extra voor de voeten loopt. Het woningtekort zal mede door de steeds maar toenemende immigratie steeds grotere vormen aannemen en onze overheid reageert als een bang hert die aan de grond genageld in de koplampen van een aankomende auto staart. Wat wij nodig hebben is een masterplan, waarbij de verschillende problemen als woningnood, immigratie en inflatie met elkaar in verband worden gebracht in plaats van niet of als solitair probleem worden behandeld.

Jan Pronk, Beverwijk