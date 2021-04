’Doortrekken Noord-Zuidlijn overbodig’

Met grote verbazing lees ik dat de Noord-Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Schiphol. Er loopt al een treintracé waarmee je in no time in Amsterdam bent.

Door weer te investeren in de regio Amsterdam steek je een enorme middelvinger op naar de krimpgebieden in de provincie waar niks kan en niks wordt geïnvesteerd. Amsterdam is arrogant en heeft altijd de hand in de portemonnee van de belastingbetaler want zo’n project gaat geheid drie keer meer kosten. Terwijl alles in en om Amsterdam alleen maar duurder wordt, betaalt de rest van Nederland het gelag!

T. Serné, Veenendaal