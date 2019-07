’95-jarige geeft goede voorbeeld’

Vorige week wandelde mijn 95-jarige moeder Cato met haar zoon Henk op Landgoed De Baest bij Oirschot. Het zandpad tussen het Wilhelminakanaal en het viaduct over de A58 is haar favoriete wandelplek. Tientallen jaren gaat ze daar vrijwel dagelijks heen, weer of geen weer.

Ze geniet van de prachtige oude beuken en het zingen van de vogels. Helaas wordt deze weg (de Kattenbergseweg) tegenwoordig veel gebruikt voor het dumpen van afval, waaronder complete keukens en zakken vol vuilnis. Ook ditmaal lag er weer volop, vooral veel lege blikjes. Mijn moeder en Henk besloten de rommel te verzamelen en binnen een mum van tijd was het mandje van haar rollator vol. Het viel nog niet mee, zo door het losse zand met die volgepakte rollator, maar mijn moeder bleek onvermoeibaar. Voldaan reed ze die middag in de auto met Henk terug naar Oirschot. De rommel langs de Kattenbergseweg was opgeruimd. Veel (jonge) mensen kunnen een voorbeeld nemen aan de 95-jarige Cato, die op deze dag Moeder Natuur een handje geholpen heeft. Misschien gaan anderen haar voorbeeld volgen, dat zou heel mooi zijn…

Kees Smetsers, Oostelbeers