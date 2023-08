’Postbode vroeger eerzaam beroep’

Vroeger was niet alles beter, maar de postbezorging wel. Bij de PTT werkten ’postbodes’, dat was een eerzaam beroep. Ze hadden ook een sociale functie, want ze wisten veel van de mensen.

Nu is het een slechtbetaalde bijbaan geworden en kan iedereen post bezorgen. Bijna alle privatiseringen in ons land zijn mislukt of hele dure aangelegenheden geworden.

Daarbij denk ik ook aan de uitgeklede zorg. (Met dank aan de heer Hoogervorst.) En natuurlijk de energiebedrijven.

Al deze diensten hadden allemaal in de handen van de regering moeten blijven. Jammer dat dit niet is gebeurd.

Greet Netjes