Het was een opmerkelijke ontmoeting die toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma een aantal jaren geleden had met de toen kersverse voorzitter Hans de Boer van werkgeversclub VNO-NCW. In een hotel-lobby in het verre oosten schudde de bewindsvrouw de hand van de opper-lobbyist, aan de vooravond van een handelsmissie.