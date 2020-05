Brief 2 ’Boa’s nooit bewapenen’

Boa’s laten begeleiden door politieagenten is ’van den zotte’ omdat politieagenten zich superieur voelen aan boa’s, die zij als 'mislukte dienders' beschouwen. Er zijn bepaalde beroepen die direct aversie oproepen. Parkeerwachter is er één van. Boa is er óók een. Daarom voorzie ik een forse toename van geweld tegen boa’s. Kleine kinderen en oude mensen durven ze nog wel aan te spreken en te bekeuren, maar verder knikken hun knieën, vooral als het om agressieve jongeren gaat.

Kees Hooreman, Haarlem

