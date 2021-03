Binnenland

LIVE Omtzigt: er wordt iets verborgen gehouden

De gewraakte notitie van oud-verkenners Ollongren en Jorritsma is een belediging voor de kiezer, waarvan de reden verborgen wordt gehouden. Dat zegt Kamerlid Omtzigt (CDA) woensdag voorafgaand aan het debat over de kwestie. Hij hoopt alsnog te horen wie voor hem een ’functie elders’ had bedacht.