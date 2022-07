’Stikstofminister moet water bij de wijn doen’

En ook er voor te zorgen dat je de boeren perspectief bied in deze. Maar is het ook eerlijk, er is bij voorbaat al gezegd dat de besluiten vast staan. Als je niet van plan bent water bij de wijn te doen, dan hebben gesprekken ook geen nut. Persoonlijk denk ik eerder dat dit ingegeven is door angst dat Nederland inderdaad plat gaat, en ontregelt word. En niet alleen door de boeren, maar een groter gedeelte van de bevolking die zich al jaren niet gehoord voelt. Ingegeven door alle misstanden die nog steeds niet zijn opgelost en door de burgers met lede ogen word aangezien. Tel daarbij op de enorme lastenverzwaringen, inflatie, gasprijzen, bemoeienis met een oorlog, ongebreidelde immigratie, en de vele dictaten van de overheid, dan kun je wel op je vingers natellen dat dit gevolgen gaat hebben. Veel is terug te voeren op hoe dit land word geleid, geen weerwoord, gevoelloos, harteloos, en technocratisch.

Frank Marinus,

Venlo