Brief 2 ’Meerdere missers Halsema’

Eigenlijk had ze vooraf al uit bewegingen via social media de conclusie kunnen trekken dat dit verkeerd ging aflopen. En met haar zelfverzekerde uitspraak dinsdagavond dat ze niet zomaar ’de pijp aan maarten zou geven’, wordt mij direct duidelijk met wat voor persoonlijkheid we hier te maken hebben.

Ze heeft tijdens haar burgemeesterschap meerdere missers gemaakt, waaronder het negeren van het burkaverbod en het geven van steun aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dit soort besluitvormingen zie je vaak terug in linkse partijbolwerken. Zij staan allen open voor het landsbelang, zolang het hun eigen belang maar niet in de weg staat. Deze burgemeester voelt zich net zoals de paus in Vaticaanstad, eigenlijk een kleine enclave die midden in de stad Rome ligt. Het is haar vorstendom en daar beslis ik, en ieder ander heeft slechts te volgen.

Mario Verhees, Asten

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: