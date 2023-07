Kom ik erachter dat de zonnebrandcrème vergeten is. Rechtsomkeert maken lijkt de enige optie want de gevoelige huid van de kleinkinderen onbeschermd blootstellen aan de felle Spaanse zon is geen goed plan. Drama want de kinderen hadden zich er zo op verheugd. totdat een naastgelegen badgast die het tafereel had gadegeslagen met een tube zonnebrandcrème komt aandragen en het leed snel geleden is. En dat vonden wij allemaal heel erg leuk.

Marianne Steenbergen

