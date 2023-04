’Protest tegen geluidsoverlast kortzichtig’

De belangrijkste luchthaven van ons land is een belangrijke inkomstenbron en is op die plek gevestigd sinds 1920. De huizen die eromheen zijn gebouwd dateren van tientallen jaren later. Het is derhalve nogal kortzichtig om te protesteren tegen geluidsoverlast. De feitelijke vervuiling door vliegtuigen is in relatie tot andere sectoren marginaal. Activisten zouden op meer begrip kunnen rekenen als ze rekening zouden houden met historische ontwikkelingen.

P. v. Woerkom, Den Haag