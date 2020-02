’Verwachting Indonesië hypocriet’

Indien men op de hoogte is van de kolonisatie van Nieuw-Guinea door Indonesië - een land dat geacht mag worden te weten wat kolonisatie betekent - dan komt het wel erg hypocriet en aanmatigend over dat van Nederland alsnog excuses worden verwacht.

De papoea’s, de bevolking van Nieuw-Guinea, hebben niets gemeen met een Indonesiër, hetgeen nog duidelijker wordt dat bij de (terechte) steeds terugkerende opstanden met de roep om zelfbestuur en waarbij steeds veel slachtoffers vallen, de Papoea’s worden uitgescholden voor apen.

En dan te bedenken dat Nederland dit trotse volk zelfbestuur in het vooruitzicht had gesteld en zij al een eigen vlag en volkslied hadden. Ik zal niet verder ingaan op de schandelijke wijze waarop wij dit prachtige volk letterlijk hebben overgeleverd aan een kolonisator, waarbij ons optreden in Nederlands-Indië in het niet valt. Ik ben ervan overtuigd dat ik namens vele Nieuw-Guinea veteranen spreek.

M.W. Flipse, Leiderdorp