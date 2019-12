’Bevolkingsgroei moet stoppen’

Bekijk ook: Rennend naar negentien miljoen mensen

Wij zijn al het drukst bevolkt land binnen de EU, op de dwergstaten na. Wij zitten al op zo'n 400 man op een km2 en dat is bijna vier keer zo dicht als landen als Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Laten wij ons wel realiseren dat iedere nieuwe migrant voor 12.000 kg CO2 per jaar zorgt. Want ook hij wil de kachel laten branden, een autootje rijden en de krant lezen. Daarnaast zal hij straks ook AOW willen, ook als hij er nauwelijks toe bijgedragen heeft.

Het kan eenvoudig niet verder gaan zo. Denk daar aan als we straks met het rode potloodje in de hand staan!

Ron van de Hurk, Best