Stelling: Herstelfonds veel te duur

Het afgelopen zomer moeizaam bereikte akkoord over het Europese coronaherstelfonds kon premier Rutte in de Tweede Kamer gisteravond moeilijk verdedigen. Vooral omdat bekend werd dat het de Nederlandse belastingbetalers ca. 1 miljard euro per jaar zou gaan kosten vanaf 2028. Vindt u het herstelfonds te duur of is dit bedrag het herstel van Europa waard?