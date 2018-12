’Zo wil ik ook samen oud worden’

Er zou een man zijn vrouw kwijt zijn. Ik vermoede dat ik het verkeerd gehoord had want het is altijd een kind wat zijn moeder of vader kwijt is. Maar goed, ik naar de betreffende winkel gelopen op de begane grond en trof voor de winkel, in de corridor van het het centrum, een oude heer aan. Heb even contact gezocht met de winkelier en het bleek inderdaad om deze oude heer te gaan die zijn vrouw kwijt was. Oké. Dat is een keer wat anders. Op de oude man toegelopen en gevraagd (in Duits natuurlijk) wat er aan de hand was en of ik hem kon helpen. De man vertelde me dat hij op weg naar de toilet was verdwaald en in de war was geraakt. En nu was hij zijn vrouw kwijtgeraakt. Voor de beeldvorming heeft het winkelcentrum maar één toiletruimte op de tweede verdieping en die was aan de andere kant gelegen dan waar deze mijnheer stond.

Ik stelde voor om dan samen op zoek te gaan naar zijn vrouw. Maar bij de eerste stappen merkte ik op dat hij nogal moeilijk liep. Dus stelde ik voor dat hij zou wachten en ik alleen op zoek zou gaan naar zijn vrouw. Dat vond hij goed want zijn vrouw had nog zijn rollator en zonder rollator was het moeilijk lopen. Ik realiseerde me dat van de toiletten op de tweede etage tot de plek waar hij zich nu bevond aan de andere kant van het winkelcentrum op de begane grond waarschijnlijk voor hem zeer vermoeiend moet geweest zijn zonder zijn rollator.

Oké, ik op zoek naar een vrouw behoorlijk op leeftijd met een rollator. Ik vond haar uiteindelijk op de begane grond bij de roltrappen die uiteindelijk naar de toiletten voerde geduldig wachtend op haar man. Op mijn vraag of ze op iemand wachtte gaf ze een bevestigend antwoord. Ze wachtte op haar man die naar de toilet was maar het duurde nu toch wel erg lang. Ik antwoordde haar dat ik haar man gevonden had en dat hij op zoek was naar haar. De oude vrouw begon eerst te mopperen op haar man en vertelde me dat het eigenlijk haar fout was. Ik heb hem los gelaten en dat had ik niet moeten doen. We lopen altijd samen en houden elkaar vast. We zijn samen naar haar man gelopen die nog geduldig stond te wachten. Bij het zien van zijn vrouw kreeg de man tranen in zijn ogen en was dolblij dat hij weer herenigd was met zijn vrouw. Na wat over en weer gemopper, knuffels en kussen liepen ze, na mij bedankt te hebben gearmd strak tegen elkaar aan het winkelcentrum uit.

Ik draaide me om, om mijn werkzaamheden weer op te pakken, en met tranen in mijn ogen dacht ik: Ja, zo wil ik ook oud worden. Samen met mijn vrouw.

Mark Goes, Meppen (Duitsland),

(Beveiliger MEP Centrum)