’Rol staatssecretaris Snel uitgespeeld’

Zwartgelakt

Nog maar amper een week na een motie van wantrouwen te hebben overleefd staat hij weer volop in de schijnwerpers door wat inmiddels de toeslagenaffaire is gaan heten. De ouders kregen volgens afspraak van de Belastingdienst inzage in hun dossiers en zouden dan kunnen zien wat en in hoeverre het in hun geval fout was gegaan. Verslagenheid maakte zich van hen meester toen ze zagen dat hele stukken en zelfs bladzijden compleet waren zwartgelakt. Werkelijk ’the bloody limit’.

Ouders

De grote vraag is nu: wat mochten de ouders niet te weten komen en moest voor altijd geheim blijven? Dat er opnieuw een debat gaat komen waarin Snel ter verantwoording wordt geroepen lijkt onvermijdelijk. Deze affaire kent in de politiek zijn gelijke niet. Maar als hij werkelijk nog over de nodige lef beschikt stapt hij zelf op. Zijn rol is uitgespeeld. Zelfs hij moet dat kunnen inzien.

Jan Muijs, Tilburg