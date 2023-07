Na een zware operatie in 2002 heeft mijn moeder 6 maanden in verpleeghuis Zuiderhout gelegen en is daar zeer goed verzorgd tot haar overlijden.

Als dank voor de goede zorg heb ik een zelfgemaakt borduurwerk gegeven. In 2022 ben ik er weer geweest voor een bezoek aan mijn nicht die haar heup had gebroken. Op de gang hing mijn borduurwerk na 20 jaar nog fier aan de wand! Dat vind ik nou leuk. Joke Elferink-Kroonsberg