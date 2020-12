’Fiscus moet zich aan de feiten houden’

Heb je meer dan 50.000 euro spaargeld, dan gaan zij er zonder meer van uit, dat je ook belegt en word je voor die veronderstelde beleggingen aangeslagen voor minimaal 5,28 % rendement, ook al beleg je niet en heb je uitsluitend spaargeld.

Dit terwijl het zo simpel is; bij de belastingaangifte geef je al aan of je vermogen bestaat uit spaargeld of uit beleggingen.

Natuurlijk zou het nog eerlijker zijn, wanneer uitgegaan werd van werkelijke rendementen. Maar eerlijkheid is aan onze belastingdienst en beleidsmakers niet besteed, zoals we inmiddels maar al te goed weten.

A. van Teijlingen