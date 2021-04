Betaal jij of betaal ik?

Toen Gery de maaier hierop wees, gaf de maaier aan dat hij het niet had gemerkt en niet was verteld dat hier een waterput is. Hij maaide hier voor het eerst. Gery besluit daarom contact op te nemen met de aannemer, maar die verwijst hem naar de gemeente. Maar de gemeente vertelt Gery dat hij toch echt bij de aannemer moet zijn om te klagen. Het pingpongen is begonnen.

Helaas krijgt Gery niet het antwoord waar hij op hoopt. De aannemer geeft aan dat het riet erg hoog was, waardoor de maaier de palen en put niet kon zien. Zij kunnen verder niks voor hem doen. Gery besluit opnieuw aan te kloppen bij de gemeente. Hij verwijt de gemeente dat zij de maaier niet op de hoogte hebben gebracht van de aanwezigheid van zijn put. De gemeente zou dit moeten weten, zeker omdat het een aantal jaar geleden ook al fout is gegaan.

Ondertussen heeft Gery de schade zelf weten te herstellen, maar hier wel de nodige kosten voor gemaakt. Gery wil de gemeente aansprakelijk stellen voor de kosten van deze herstelwerkzaamheden en vraagt om een vergoeding.

De gemeente neemt Gery’s klacht in behandeling. De verzekeraar van de gemeente vraagt Gery nogmaals om alle informatie. Die geeft Gery. Maar daarna krijgt hij heel lang geen reactie. De verzekeraar wacht op antwoord van iemand van de gemeente. Ondanks meerdere pogingen heeft Gery nog steeds geen vergoeding. Gery is het wachten zat en neemt contact op met de Nationale ombudsman.

Klachtbehandelaar Paul begrijpt de frustratie van Gery en vraagt de gemeente om snel tot een oplossing te komen. Niet veel later geeft de verzekeraar het verlossende woord. Gery is slachtoffer geworden van de discussie tussen de gemeente en de uitvoerder over wie aansprakelijk is. Maar wat blijkt: alle partijen zijn er het erover eens dat Gery gewoon zijn geld terug moet krijgen. En dus krijgt hij niet veel later excuses aangeboden en wordt zijn schade betaald.

* Gefingeerde naam

