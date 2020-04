Brief 3 ’Frankrijk maakt misbruik van EU’

Nu zegt Macron, dat als de noordelijke EU-landen niet meegaan in een gezamelijk schuldpapier, het populisme in Frankrijk en Italië zal zegevieren. Mijnheer Macron, het populisme heeft in deze twee landen al lang gezegevierd, want iedere aanpassing voor een gezondere economie werd door wilde stakingen getorpedeerd. Kijk naar Air France/KLM met de stakingen.

De hogere rente voor Frankrijk en Italië is het resultaat van hun acties in het verleden. En dan dreigen dat de EU uit elkaar valt, het zij zo. Engeland had genoeg van deze dwingelandij en koos eieren voor hun geld, wie volgt? Frankrijk en Italië maken misbruik van de EU.

Bert Steenhuisen

Heiloo

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven