Uitslag Stelling: ’Elke dag is Valentijnsdag’

Bijna alle respondenten vinden Valentijnsdag een ’geïmporteerde traditie’ en moeten er dus niks van hebben. Een reactie: „Weer zo’n Amerikaans feestje, doe Hollands alsjeblieft.” Iemand anders: „En als je hier als nuchtere Nederlander niet aan meedoet, dan ben je ineens gierig.”

De meesten vinden bijvoorbeeld mensen die de dag wel vieren ’niet origineel’. Driekwart vindt het ook niet nodig om een speciale dag te hebben voor het vieren van de liefde. „Er zijn bijna geen normale dagen meer”, zo klaagt een respondent. „Mensen verwachten toch iets, en worden daardoor gedwongen om mee te doen.”

„Commerciële onzin waar ik nooit aan heb meegedaan of mee zal doen. Maar dat geldt voor al dit soort dagen”, zo vindt een andere respondent. „Je moet gewoon elke dag je liefde en genegenheid tonen”, zo adviseert iemand anders. „Elke dag is Valentijnsdag.” Maar er is ook iemand die het een handig geheugensteuntje vindt. „Een goede aanleiding om je genegenheid weer eens te tonen. Al die reclame is handig. Dan vergeet je het niet.”

De FNV bedacht ook een inhaker, en wil 14 februari gebruiken om aandacht te vragen voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro. De meeste stemmers vinden deze actie niet passend. Een reactie: „Een teken van amateurisme dat de vakbond zich op deze commerciële dag mengt in deze commerciële onzin.” Iemand anders noemt het ’smakeloos om op de dag van de liefde te demonstreren voor een waanzinnige loonsverhoging.’

Valentijnsvierders onder de stemmers houden het lekker knus. Uit eten gaan, een cadeau kopen of bloemen geven op deze speciale dag is minder populair dan ’samen thuisblijven’. Maar misschien moeten de lezers toch vandaag nog even naar de bloemenman of bonbonwinkel rennen. De meeste stemmers verwachten dat mensen teleurgesteld gaan worden op Valentijnsdag. „Mensen maken elkaar via sociale media helemaal gek.” Een andere deelnemer reageert: „Het zijn altijd vrouwen die verwachten iets te krijgen. En heel teleurgesteld zijn als dat niet gebeurt. Maar zelf nemen ze geen initiatief.”

Een stemmer weet hoe het wel hoort met Valentijnsdag, en wijst erop dat naamgever Sint Valentijn de patroonheilige was van de geheime geliefden. „Met Valentijn geef je degene op wie je heimelijk verliefd bent een roos. Zonder te verraden van wie die komt. Of je stuurt een kaart zonder afzender. Maar je partner mee uit eten nemen, dat slaat nergens op.”

Een respondent heeft vaker met het Valentijnsbijltje gehakt. „Het kan heel leuk zijn als je verliefd bent op iemand en die stuurt anoniem een kaartje.”

Toch zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Twee derde is op Valentijnsdag nog nooit verrast. Gelukkig verwacht ook bijna niemand iets op deze dag. De partners van tien procent van de stemmers mogen hun handen wel dichtknijpen. Hun wederhelft zegt vandaag iemand te gaan verrassen. Een stemmer snapt tenslotte niet hoe mensen nu tégen Valentijn kunnen zijn. „Gezellig je liefde meenemen uit eten. Of een cadeau geven. Prima toch?”