Brief 1 ’Neem een voorbeeld aan Engeland’

Volg de strategie van het Verenigd Koninkrijk en zet de illegalen in de gevangenis in plaats van in een hotel of ze over straat te laten lopen; dat scheelt al heel wat! Genoeg is genoeg geeft de minister van binnenlandse zaken uit het VK aan en gelijk heeft hij. Procedure aanpassen en kansloze gelukszoekers uit veilige landen direct weigeren: klaar!

Marian Uppelschoten, Gistel

