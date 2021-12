’Reclamebelasting diep triest’

De gemeente Amsterdam gaat belasting heffen bij winkeliers over elke vorm van reclame uitingen die zichtbaar zijn vanaf de straat. Je eigen naam op je eigen raam? Betalen zul je! Speciaal autootjes inzetten om te gaan fotograferen. Het mag wat kosten, maar ja, dat haal je er met die idiote belasting wel uit. Hoe help je een stad de vernieling in? Nou, op deze manier en de vele andere regeltjes van de laatste jaren van dit gemeentebestuur. Diep triest weer.

Bea Pugliese,

Hoofddorp