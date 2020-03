’Waarom niet-gebruikte medicatie vernietigen?’

Begin dit jaar werd bij mij een te hoge bloedsuikerwaarde vastgesteld. Zo hoog dat ik meteen insuline moest spuiten. Door een behoorlijk streng dieet en goede artsenbegeleiding kan ik nu daar weer vanaf. Ik heb nog 4 ongebruikte/ ongeopende insulinepennen over. Deze kunnen om voor mij onbekende redenen niet meer aan andere patiënten worden uitgereikt.

Er wordt mij geadviseerd deze bij de apotheek in te leveren, waarna ze zullen worden vernietigd. Nu mijn vraag hierover. Deze insulinepennen zijn betaald en vergoed door mijn zorgverzekeraar. Bij elkaar best wel een behoorlijk bedrag. Er mankeert niks aan deze pennen. Waarom moet dit worden vernietigd terwijl het nog goed (her)bruikbaar is?

Jean Teljé, Hollands Kroon