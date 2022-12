Oude Dame: de meest geliefde én gehate club van Italië

We hebben het hier over de Turijnse voetbalclub Juventus. Het hele bestuur, inclusief voorzitter Andrea Agnelli, is opgestapt wegens een onderzoek naar fraude in de boekhouding. Zowel het Openbaar Ministerie als de UEFA doen onderzoek. Mogelijk krijgt de club zoveel strafpunten dat degradatie volgt en/of moet de club één of meerdere landstitels inleveren. Bij het vorige grote schandaal in 2006 – manipulatie van wedstrijden – gebeurde beide. Toch kwam Juventus er na degradatie, vertrek van veel sterspelers en flinke imagoschade uiteindelijk heel goed bovenop. Onder leiding van voorzitter Andrea Agnelli won de club zelfs negen landstitels in negen jaar tijd, van 2012 tot 2020.

Juve is veruit de populairste club van Italië. Meer dan acht miljoen Italianen zijn verklaard supporter. Ver daarachter komen Milan (ruim vier miljoen supporters) en Inter (bijna vier miljoen supporters). Juventus is ook veruit het vaakst landskampioen geweest: 36 keer. Daarachter hobbelen (opnieuw) Milan en Inter, die beide 19 keer de landstitel wonnen.

Juventus is bij uitstek de nationale club. De meest geliefde, maar ook de meest gehate club van Italië. De Oude Dame is vrijwel altijd de hoofdleverancier van spelers voor het Italiaans elftal geweest. En al komt de club uit Turijn, met name in Zuid-Italiaanse dorpen is Juve uiterst populair. Juventus is via de Agnelli-familie, die al in 1923 eigenaar werd van de club, verbonden aan FIAT, de autofabrikant die altijd symbool heeft gestaan voor Italië en de eenheid van het land. Talloze Zuid-Italianen zijn naar Turijn getrokken om bij FIAT te werken. De Agnelli’s hebben altijd tot de machtigste Italiaanse families behoord.

Maar Juve heeft ook veel tegenstanders. Het nieuwe schandaal zorgt daarom ook voor veel leedvermaak.

Maarten van Aalderen is correspondent in Italië.