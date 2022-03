’Begroting herzien’

Dit houdt tevens in dat ook in Nederland de zaken gaan veranderen en zal dus de reeds vastgestelde begroting moeten worden herzien onder het motto nood breekt wetten. De naar mijn mening onzinnige maatregelen ten behoeve van het milieu moeten even in de ijskast en de daarvoor gereserveerde miljarden moeten worden aangesproken voor de minder bedeelde, pensionado’s, vluchtelingen en andere hulpbehoevenden. Wanneer de kruitdampen zijn neergedaald gaan we weer aanzet milieu werken.

Peter Borst,

Beverwijk