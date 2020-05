’Reissector laat klant in de kou staan’

Maar waar is het begrip van de reisorganisaties tegenover de klanten? Ook onze reis is geannuleerd. Wij hebben contact opgenomen met de reisorganisatie om te kijken of er mogelijkheden waren. Die zijn er niet. Er is geen enkele medewerking vanuit hun kant. We kunnen omboeken naar het hoogseizoen, maar dan moeten we 1200 euro bijbetalen voor dezelfde reis van oorspronkelijk 1800 euro. Omboeken naar dezelfde periode volgend jaar kan niet want 'de prijzen zijn nog niet bekend'. De prijzen zijn nog niet bekend?! Ik heb toch deze reis geboekt voor deze prijs! Als deze dan niet uitgevoerd kan worden op het afgesproken tijdstip, dan maar later in het seizoen. Dat het dan hoogseizoen is, kan ik ook niks aan doen. Maar waarom moeten wij daarvoor bijna het dubbele betalen? Als ze ons gewoon uitgesteld dezelfde reis laten maken voor dezelfde prijs is er niets aan de hand. Als ik echter voor de extra kosten op moet draaien, tsja, laat dan maar zitten en geef m’n geld terug. Het is kiezen of delen. Delen willen ze niet.

Suzanne Pico- de Kuijper