In het Vizier Corona-overblijfselen in toerisme: we zijn een beetje angstiger geworden

Drie jaar geleden was uitgerekend de wintersport in Oostenrijk de katalysator van de Europese corona-epidemie. Luidkeels ’adje voor de sfeer’ zingen in een feestcafé in Ischgl bleek een zeer doeltreffende manier om honderden sneeuwliefhebbers te besmetten. Zongebruind en moe – en met een klein kuchje – waaierden de wintersporters weer uit over Europa.