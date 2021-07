Uitslag Stelling: ’Festivalstop juiste keuze’

‘Een bittere pil,’ zo reageerde de evenementenbranche op het kabinetsbesluit om meerdaagse festivals met overnachting tot 1 september niet door te laten gaan. De meeste deelnemers zijn het daar niet helemaal mee eens. „Ik vind het juist zeer verstandig. De organisatoren denken enkel en alleen aan de kassa en niet aan de collectieve gezondheid,” schrijft een respondent. Driekwart heeft alle begrip voor de beslissing van het demissionair kabinet om een streep te halen door de festivalzomer. „Het terugdringen van Covid-19 heeft absolute prioriteit. We willen de scholen in het najaar weer openen, dus is het nu nodig om strenge maatregelen te treffen.”

Het nieuws kwam afgelopen maandag niet volledig uit de lucht vallen. Eerder al scherpte het demissionair kabinet de coronamaatregelen tot in ieder geval 13 augustus aan vanwege het rap toenemend aantal besmettingen. De festivalsector eiste echter duidelijkheid in verband met de voorbereiding van grote evenementen die na deze datum zouden plaatsvinden, zoals Lowlands. Driekwart van de deelnemers vindt dan ook dat het kabinet veel eerder had moeten besluiten om de festivals af te gelasten. „Door het lakse en late besluit zijn er onnodig inkopen gedaan en kosten gemaakt,” schrijft iemand. „Nu krijgen mensen telkens weer valse hoop. Dat is een kwalijke zaak,” zegt een ander.

Op de vraag of meerdaagse festivals toch door zouden kunnen gaan mits bezoekers bij de ingang getest kunnen worden, antwoordt slechts 22 procent met ’ja’. „De sneltesten zijn gewoon niet betrouwbaar. Eigenlijk moet je evenementen alleen door laten gaan voor degenen die volledig gevaccineerd zijn. En dan nog moet je ze iedere dag testen,” oppert een respondent. Daar is niet iedereen het mee eens: „In het buitenland is al aangetoond dat festivals veilig gehouden kunnen worden. Denk aan het Servische Exit Festival: zestigduizend bezoekers, nul besmettingen. Neem die werkwijze over en het kan in Nederland ook veilig.”

Een meerderheid (59 procent) is bovendien van mening dat naast de meerdaagse festivals, ook kleine en eendaagse evenementen deze zomer afgelast zouden moeten worden. „Overal waar massaal mensen bij elkaar komen, ontstaan besmettingen. Dus ook op bijvoorbeeld de Grand Prix in Zandvoort. Waarom leren we deze les zo moeizaam?” vraagt iemand zich af. Maar ook buitenlandse vakanties worden gehekeld door velen. „Als je festivals verbiedt, verbiedt dan ook vliegreizen. Hordes mensen komen straks met besmettingen terug, en besmetten zo weer hun omgeving.”

Toch geven de meesten (79 procent) aan begrip te hebben voor de grote teleurstelling van zowel festivalorganisatoren als bezoekers. Maar over compensatie voor de evenementenbranche voor gemaakte kosten heerst verdeeldheid onder de deelnemers: 45 procent is voor, terwijl 43 procent tegen is. Een nog kleiner percentage (29 procent) is van mening dat het kabinet de festivalzomer nu verpest. „Wij zijn het zelf die deze zomer verpest hebben”, zegt een nuchtere respondent.