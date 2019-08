’Geen gejaag met caravanclub’

Maandagavond probeerde men bij Jinek een poging te doen om het enorme succes van het MAX-programma We zijn er bijna te verklaren. Daarbij kwam onder andere het relaxte tempo van dit programma voorbij. Dat is zeker waar, maar wat voor mij als belangrijkste reden geldt, is de hang naar vroeger.

Niet dat alles toen beter was, zeker niet. Maar we hoefden ons in ieder geval geen zorgen te maken over de energietransitie, Jihad, woningnood, de verloedering van de maatschappij, die vreselijk mobiele telefoons, ellenlange files en boerka’s. En dat gaf rust, veel rust.

Jan Pronk, Beverwijk