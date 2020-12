Brief 1: ’Er moeten uiteraard koppen rollen’

In uw krant lees ik een pleidooi dat aftreden niets oplost. Dus verantwoordelijkheid is iets waar je jezelf op voor laat staan en voor laat betalen, maar als het aankomt op verantwoording nemen geven we niet thuis?

Welk signaal geef je de samenleving dan; de belastingbetaler, de ploeterende werkende en de wetsgetrouwe? Uiteraard moeten er koppen rollen, moeten bestuur en overheid transparanter en vooral kwalitatief naar een hoger plan. Te beginnen bij onafhankelijkheid in taakuitvoer. Al heb ik daar door alle berichtgeving rondom pitbull Omtzigt - die vooral terug in het hok moet - een hard hoofd in.

A. Kramer

of een van de andere brieven