’Waarom scholen niet tot kerst open?’

Bij plotselinge veranderingen moet je direct maatregelen nemen. De situatie in ons land wordt per dag bekeken. De gevolgen van het virus zijn bijna constant. De cijfers gaan soms weer iets omlaag en dan weer omhoog. Daarom is de beslissing om de scholen te sluiten, vooral de basisscholen, een volkomen verrassing. Vorige week werd nog besloten om de kerstvakantie geen week te verlengen, en nu gaan ze deze woensdag al dicht.

Hadden de scholen die paar dagen niet even open kunnen blijven? De kinderen hadden dan nog het seizoen met een kerstviering kunnen afsluiten. Volgens minister Slob zijn de ouders mede verantwoordelijk voor de sluiting. Bij het brengen en halen van de kinderen nemen zij de voorschriften niet in acht. Dat is lekker makkelijk!

Joke van Leeuwen, Amersfoort