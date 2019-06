’Zorgen om slagkracht van NAVO’

De Nederlandse landmacht kan weer zwaar geschut inzetten (Tel. 22/6) De liefhebbers worden op hun wenken bediend.

Aan het einde van het relaas wordt echter alle infanterie als ouderwets betiteld, omdat er meer geavanceerde raketsystemen zijn (ook al door andere landen ingezet) die op 300 kilometer afstand nóg nauwkeuriger zijn.

Het hele verhaal laat zien dat het om hap-snapbeleid gaat en dat er absoluut geen sprake is van een gecoördineerd NAVO-beleid. Als die Russische dreiging er daadwerkelijk is (waar blijkt dat uit?), dan staan zij, net als de Duitsers destijds, in no-time op het strand in Zandvoort. Bij de laatste NAVO-oefening in Noorwegen duurde het drie weken voordat alle eenheden er waren!

Ik heb, mét Donald Trump, geen enkel vertrouwen in de slagkracht van de NAVO. Als we, net als toen, op die manier worden overlopen, geven we ons toch weer over...

Gelukkig zie ik, doordat de Russen economisch afhankelijk zijn van Europa, veel minder gevaar van die kant. De retoriek van meneer Poetin is veel gematigder dan die van andere ’wereldleiders’.

Jan van Rooijen,

Soesterberg

