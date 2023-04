’Parttime werken logisch met kinderen’

Gelukkig zijn er nog ouders die zelf willen bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen en niet elke dag hun kinderen om 08.00 uur bij de kinderopvang willen brengen en om 18.00 uur gaan ophalen. Zeker, ook de meeste mannen leveren een bijdrage in de opvoeding, maar normaal gesproken is er altijd één ouder die het meest met de kinderen in de weer is, omdat in de meeste gevallen er één is die voor een carrière kan gaan.

J. Boer, Utrecht