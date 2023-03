’Verspilling medicijnen tegengaan’

Dat leidt er in veel gevallen toe dat mensen de zorg ontlopen omdat ze medicijnen nauwelijks kunnen betalen. In dit ontwikkelde land hebben we alles zo vast verpakt in idiote regels dat we als Nederland alleen al voor zo'n 100 miljoen aan medicijnen, nog in de verpakking en nog voor de verloopdatum, vernietigen. Daar bovenop nog voor een miljard aan verpleegartikelen. Allemaal vernietigd. Wordt het niet eens tijd om dergelijke regels aan te passen aan de realiteit? Enorme bezuinigingen zijn haalbaar en anders kan alles nog worden hergebruikt in oorlogsgebied waar het vaak het verschil is tussen leven en dood.

Henk Stols, Hoorn