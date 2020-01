’Mag een kind gewoon kind blijven alstublieft?’

Keuze genoeg in de boekenkast, maar welk boek is ook werkelijk maatschappelijk verantwoord? Ⓒ ANP

Wanneer is een kinderboek geschikt voor kinderen? Moet het leuk, spannend of boeiend zijn, of moet het vooral aan maatschappelijk correcte voorwaarden voldoen? Sebastien Valkenberg signaleert het laatste. „Kinderen vallen nu ook ten prooi aan identiteitsdenken.”