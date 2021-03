’Kiesdrempel invoeren’

Kieswijzers helpen niet altijd. Politieke versplintering zorgt voor problemen. Één van de grootste partijen wordt bij voorbaat uitgesloten. Is dat democratie? Beter dan op de programma’s afgaan is beoordelen wat er de laatste jaren is gebeurd door ’Den Haag’. De politiek kan m.i. verbeteren door een kiesdrempel in te voeren en afgetreden Kamerleden moeten hun zetel aan de partij afstaan.

Benny van Goethem